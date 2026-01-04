Ντόρσεϊ: «Η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω αγωνιστεί - Από μικρός θες να παίξεις τέτοια ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για το ντέρμπι «αιωνίων» στην Euroleague και τόνισε πως αυτό το ξεχωριστό ντέρμπι έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στην Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Ο έμπειρος γκαρντ τόνισε πως πρόκειται για ένα ξεχωριστό ντέρμπι, στο οποίοι όλοι από μικροί φαντάζονται να παίζουν.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως πρόκειται για την καλύτερη ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί.

Για τις 10 σερί νίκες στην Euroleague: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό. Είναι ξεχωριστή στιγμή, ξεχωριστό ντέρμπι. Κάθε ματς σαν αυτό, δεν το θεωρώ δεδομένο. Είναι στιγμές που ήθελες να παίξεις σε τέτοια ματς όταν ήσουν παιδί. Οπότε, πήραμε μία καλή νίκη αλλά είναι μόνο στα μισά η σεζόν. Συνεχίζουμε».

Για την ατμόσφαιρα: «Είναι ανεξήγητη. Όταν έρχεται η οικογένειά μου και το βλέπει ο γιος μου. Είναι ανεξήγητη. Είναι μοναδική. Δεν είναι σαν το κολέγιο, είναι πιθανότατα η καλύτερη ατμόσφαιρα στην οποία έχω αγωνιστεί».