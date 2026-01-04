Πραγματικός «Λιμνάνθρωπος»: Αγωνίζεται τραυματίας ο Ντόντσιτς για να βοηθήσει τους Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού, ωστόσο αγωνίζεται κανονικά για να βοηθήσει τους Λέικερς, οι οποίοι έχουν αρκετούς παίκτες στα «πιτς».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμού φέτος. Σημαντικοί παίκτες όπως ο Όστιν Ριβς και ο Ρούι Χατσιμούρα βρίσκονται στα «πιτς» τώρα, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς έχασε σημαντικό κομμάτι της σεζόν.

Σύμφωνα με το «Lakers Daily», ο Λούκα Ντόντσιτς δε βρίσκεται στο 100%, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό αγκώνα αλλά και πόνους και στα δύο πόδια. Ωστόσο, ακολουθεί θεραπεία και αγωνίζεται κανονικά, καθώς γνωρίζει πως η ομάδα τον χρειάζεται, ειδικά με τους παίκτες που ήδη είναι εκτός.

Μάλιστα, ο λόγος που δεν κάνει τόσες διεισδύσεις στα τελευταία ματς και βασίζεται στο jumper του είναι αυτός ο πόνος στα πόδια. Την ίδια ώρα, αυτό το πρόβλημα τον έχει επηρεάσει και στην εκτέλεση από το τρίποντο, καθώς δεν έχει αρκετή δύναμη στα πόδια του και αρκετά σουτ καταλήγουν να είναι κοντά. Χαρακτηριστικά, στα τέσσερα ματς ο Σλοβένος αστέρας έχει κατά μέσο όρο 30,8 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ, εκτελώντας όμως με 30% από το τρίποντο.

Το κακό νέο για τον «Luka Magic» είναι πως οι Λέικερς έχουν 15 ματς ακόμα μέσα στον Ιανουάριο και 3 back-to-backs. Έτσι, θα πρέπει να... σφίξει τα δόντια του και να συνεχίζει να αγωνίζεται παρά τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.