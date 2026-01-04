«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συμφώνησε με την Μακάμπι παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αποφασίζει η Παρτιζάν»

Κρίσιμη ημέρα θεωρείται η σημερινή ημέρα για το... σίριαλ Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Ισραηλινούς να τονίζουν ότι η Μακάμπι Τ.Α. τα έχει βρει σε όλα μαζί του, παρά το ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Ντουμπάι.

Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί τον διακαή πόθο των Πειραιωτών για την ενίσχυση της φροντ λάιν τους, με τα περιθώρια ωστόσο να είναι πλέον... δραματικά στενά, αφού αύριο λήγει η προθεσμία για μεταγραφές από ομάδες της Euroleague σε κλαμπ της ίδιας λίγκας.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αγωνίστηκε καθόλου στο τελευταίο παιχνίδι της Παρτιζάν, με το «Sports Channel» στο Ισραήλ να αναφέρει ότι ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα με την Μακάμπι "παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό".

Για να προχωρήσει βέβαια η μετακίνησή του στο Τελ Αβίβ θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως και η σέρβικη ομάδα αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις της μέσα στις επόμενες ώρες για το μέλλον του παίκτη.

