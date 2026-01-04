Οι Μάβερικς πήραν το ντέρμπι του Τέξας

Οι Ντάλας Μάβερικς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς επικρατώντας με 110-104.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο πρώτο δωδεκάλεπτο, επιτρέποντας στους Χιούστον Ρόκετς να προηγηθούν με 25-31, όμως στη συνέχεια οι Μάβερικς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 37-19 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (57-50).

Το Ντάλας συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στη τρίτη περίοδο ανεβάζοντας την διαφορά στο +12 (87-75), με τους Ρόκετς να «ξυπνούν» στο τέταρτο δωδεκάλεπτο όμως ήταν αργά για την ομάδα από το Χιούστον, με τους Μάβερικς να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη.

Ο Άντονι Ντέιβις με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κέβιν Ντουράντ να ξεχωρίζει για τους Ρόκετς, έχοντας 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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