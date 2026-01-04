Ήττα-σοκ των Σπερς από τους Μπλέιζερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πήραν μεγάλο διπλό στην έδρα των ισχυρών -την φετινή σεζόν- Σαν Αντόνιο Σπερς με 115-110.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς ότι θα κάνουν την «ζημιά» στους Σπερς, αφού έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-35 και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (51-55).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπλέιζερς είχαν τον έλεγχο του αγώνα, απορρόφησαν την πίεση που άσκησαν οι Τεξανοί και έφυγαν από το Σαν Αντόνιο με ένα μεγάλο διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 16-20, με τους Σπερς να πέφτουν στο 25-10.

Ο Ντένι Αβντίγια έκανε μαγικό ματς έχοντας 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Τζούλιαν Σαμπάνιε να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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