Οι Χόρνετς πήραν μεγάλο διπλό στο Σικάγο

Οι Σάρλοτ Χόρνετς βρίσκονται σε καλή κατάσταση και το επιβεβαίωσαν κόντρα στους Σικάγο Μπουλς παίρνοντας τη νίκη με 112-99.

Οι «Ταύροι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 39-27, όμως οι Χόρνετς αντέδρασαν και έκαναν επί μέρους 19-23 στην δεύτερη περίοδο, ρίχνοντας την διαφορά κάτω από τους δέκα πόντους (58-50).

Οι φιλοξενούμενοι στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν καταιγιστικοί, έτρεξαν επί μέρους 17-32 για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν προβάδισμα εφτά πόντων (75-82), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στη τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χόρνετς έχουν πλέον ρεκόρ 11-23 και βρίσκονται στην 12η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Μπουλς έπεσαν στο 17-17 και παραμένουν στην 9η θέση.

Ο Μάιλς Μπρίτζες με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς που είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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