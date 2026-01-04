Οι Σίξερς άλωσαν το Madison Square Garden

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό από την ιστορική έδρα των Νιου Γιορκ Νικς επικρατώντας με 130-119

H πρώτη περίοδος ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική με τους Σίξερς να έχουν προβάδισμα ενός πόντους (30-31), στο δεύτερο δωδεκάλεπτο όμως οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επί μέρους 28-35 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +8 (58-66).

Οι Σίξερς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αφού με επί μέρους 29-33 ανεβάζοντας την διαφορά στο +12 (87-99), με τους Νικς να παλεύουν για την επιστροφή, όμως στο φινάλε ξέμειναν από δυνάμεις.

Έτσι, οι Σίξερς έφτασαν στη 19η νίκη τους την φετινή σεζόν έχοντας πλέον ρεκόρ 19-14, με τους Νεοϋορκέζους να πέφτουν στο 23-12 χάνοντας έδαφος στην μάχη για την 1η θέση στην ανατολική περιφέρεια.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 36 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ ηγήθηκε για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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