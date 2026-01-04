Οι Ράπτορς έστησαν πάρτι κόντρα στους Χοκς

Οι Τορόντο Ράπτορς με επιβλητική εμφάνιση διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με 134-117.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις αφού προηγήθηκαν με 35-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα εφτά πόντων (77-70).

Στην τρίτη περίοδο οι Χοκς επιχείρησαν να κάνουν το comeback και με επί μέρους 30-36 μείωσαν στον πόντο (107-106), όμως στην τέταρτη περίοδο ήρθε η κατάρρευση για τους φιλοξενούμενους.

Με επί μέρους 27-11, οι Ράπτορς «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15, ρίχνοντας τους Ατλάντα Χοκς στο 17-20.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ράπτορς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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