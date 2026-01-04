Άνετο πέρασμα των Τίμπεργουλβς από το Μαϊάμι

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πάτησαν... γκάζι στην τέταρτη περίοδο πανηγυρίζοντας τη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 125-115

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στην λήξη της πρώτης περιόδου με 25-27, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο στο +6 (50-56).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χιτ προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους (86-90), όμως οι Τίμπεργουλβς πάτησαν... γκάζι στην τέταρτη περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν επί μέρους 29-35 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και έφυγαν από το Μαϊάμι με τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-13, με τους Χιτ να πέφτουν στο 19-16.

Ο Ναζ Ριντ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νόρμαν Πάουελ να ξεχωρίζει για τους Χιτ έχοντας 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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