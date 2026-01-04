«Έκρηξη» Ιτούδη: Μπούκαρε στο παρκέ και πήγε να επιτεθεί στους διαιτητές! (vid)

Σε ένα απίστευτο ξέσπασμα προχώρησε ο Δημήτρης Ιτούδης στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η ομάδα από το Τελ Αβίβ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα Ισραήλ και στην διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Δημήτρης Ιτούδης είχε μια απίστευτη «έκρηξη» προς τους διαιτητές.

Ο Έλληνας προπονητής αντέδρασε πολύ έντονα για τα σφυρίγματα των διαιτητών και... μπούκαρε σε έξαλλη κατάσταση στο παρκέ κινούμενος απειλητικά προς το μέρος των ρέφερι.

Οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ και οι συνεργάτες του Ιτούδη προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν για να μην ξεφύγει η κατάσταση με τον έμπειρο κόουτς να είναι μαινόμενος.

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