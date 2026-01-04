Νίκη για την Παρτιζάν με σούπερ Καλάθη - Δεν έπαιξε ο... φευγάτος Τζόουνς

Mε κυριαρχική εμφάνιση η Παρτιζάν έκανε άνετο πέρασμα από την έδρα της Μπόρατς Τσάτσακ, επικρατώντας με 106-91, σε ένα ματς που ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου ήταν ο Νικ Καλάθης, με τον πολύπειρο γκαρντ να έχει 7/7 τρίποντα (!), ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 9 ασίστ.

Όσον αφορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Αμερικανός σέντερ έμεινε καθηλωμένος στον πάγκο από τον Ζοάν Πενιαρόγια, με τον Αμερικανό σέντερ να μην καταγράφει καθόλου χρόνο συμμετοχής, όντας στην πόρτα της εξόδου.

Για τον Τζόουνς, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι, με την καταληκτική ημερομηνία για μετακινήσει μεταξύ ομάδων της Euroleague να είναι η 5η Ιανουαρίου.