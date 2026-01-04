Δοκιμασία στην Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό - Εντός με την Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στον ΟΑΚΑ επί του αιώνιου αντιπάλου δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Καρδίτσα.

Tρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL το μεσημέρι και το απόγευμα της Κυριακής (3/1).

Ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη στο Νick Gallis Hall κόντρα στον Άρη (13:00), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν το διπλό για να παραμείνουν στην κορυφή της Basket League.

Την ίδια ώρα ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται στο κλειστό της Καλλιθέας το Μαρούσι σε έναν τελικό παραμονής για τις δυο ομάδες.

Στο ματς που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Καρδίτσα, με τους «πράσινους» να θέλουν να γιατρέψουν τις πληγές τους μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» στην Euroleague.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3/1

Μύκονος - ΠΑOΚ 101-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 22β | 11-0 Παναθηναϊκός AKTOR 21β | 10-1 ΠΑΟΚ 21β. | 9-3 ΑΕΚ 20β | 8-4 Προμηθέας 18β. | 6-6 Ηρακλής 18β. | 6-6 Μύκονος 18β. | 6-6 Περιστέρι Betsson 17β | 5-7 Άρης 16β. | 5-6 Καρδίτσα 15β | 4-7 Μαρούσι 13β | 2-9 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Πανιώνιος 13β | 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης - Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός

Κυριακή 11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας

16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι