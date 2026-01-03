Η Χάποελ Ιερουσαλήμ σόκαρε την Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να γνωρίζει εντός έδρας ήττα με 92-77 πριν την διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Tην πρώτη της ήττα στο Ισραηλινό πρωτάθλημα γνώρισε η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ σόκαρε την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 92-77.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ με την ήττα υποχώρησε στο 10-1 και πλέον συγκατοικεί στην κορυφή με την Μακάμπι, την ώρα που η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανέβηκε στο 8-4.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αγωνίστηκε Χωρίς τους Μίτσιτς, Έννις, Μαλκολμ, Ουέινραϊτ και Οντιασέ, με τους Μπράιαντ, Γκινάτ και Τζόουνς να μετρούν από 12 πόντους έκαστος.

Από την αντίπερα όχθη πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάρινγκτον με 20 πόντους, με τους Χάρπερ και Σμιθ να προσφέρουν από 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 36-40, 62-66, 77-92