Σάκοτα: «Προετοιμάσαμε την ομάδα ψυχολογικά για να αντέξουμε τις απουσίες, είναι μια μεγάλη νίκη»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τονισε μετά τη σπουδαια νίκη επί του Προμηθέα πως προσπάθησε να προετοιμάσει την ομάδα του ψυχολογικά για να αντέξει τις απουσίες, ενώ στάθηκε και στην πώληση του Σίλβα στην Φενέρ.

Αναλυτικές οι δηλώσεις του:

«Το παιχνίδι είχε πολλούς στόχους. Προετοιμάσαμε όσο μπορούσαμε ψυχολογικά την ομάδα για να αντέξουμε τις απουσίες, είναι μια μεγάλη νίκη και συνεχίζουμε».

Για την παραχώρηση Κρις Σίλβα: «Το ξέραμε, από την στιγμή που ο παίκτης είχε τέτοια πορεία υπήρχε και το μπάι αουτ και έτσι υπήρχε το ενδεχόμενο να γίνει αυτό. Ξέραμε ότι μπορεί να χρειαστεί να ψάξουμε για ψηλό. Έχουμε τους Μπράουν και Κουζμίνσκας που μπορούν να μας βοηθήσουν εν όψει της συνέχειας που είναι δύσκολη».