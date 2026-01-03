Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Υπέστη θλάση ο Μήτογλου

Πρόβλημα τραυματισμού για τον Ντίνο Μήτογλου στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι στη σημερινή προπόνηση της ομάδας και ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.

Αυτό σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Μήτογλου για τις επόμενες ημέρες, χωρίς ακόμα να διευκρινίζεται το διάστημα απουσίας του, καθώς η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.

Είναι δεδομένο πως χάνει το αυριανό παιχνίδι με την Καρδίτσα, ενώ ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» με τα εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1). Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια παίζει εκτός με την Μπάγερν (15/1) και στη νέα «διαβολοβδομάδα» παίζει εντός με την Μπασκόνια (20/1) και εκτός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1).