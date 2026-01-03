Ζιάγκος: «Ήταν μία νίκη που μας την χρώσταγαν οι Θεοί του μπάσκετ»

Ό,τι δεν πήραν κόντρα στην ΑΕΚ, το έκαναν πράξη απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της Μυκόνου Betsson, Βαγγέλης Ζιάγκος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν μία νίκη που μας την χρώσταγαν οι Θεοί του μπάσκετ. Είχαμε πολύ υψηλό κίνητρο. Παίζαμε απέναντι σε μία ιστορική ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Μπάσκετ δεν παίζει η ιστορία, η φανέλα, αλλά οι άνθρωποι. Έβγαλαν την καλύτερη εκδοχή τους. Ακόμα και αυτοί που δεν αγωνίστηκαν. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ. Η ομάδα έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν αλλάζει αυτό. Σε αυτά δουλεύουμε καθημερινά και από ότι φαίνεται γίνεται καλή δουλειά. Μία νίκη που μας αλλάζει επίπεδο, με πολλή επιφυλακτικότητα το λέω. Το μόνο σίγουρο ότι στον δεύτερο γύρο θα δούμε άλλο πρωτάθλημα. Άλλες ομάδες, ενισχυμένες με άλλους προπονητές και φιλοσοφίες και ρόστερ. Η προσέγγισή μας θα είναι αυτή. Παιχνίδι με παιχνίδι. Μία νίκη που μας βοηθάει στη μάχη της παραμονής. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στους ανθρώπους του, της νέας εποχής».