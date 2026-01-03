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Με τρίποντο οι πρώτοι πόντοι του Χουγκάζ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (vid)

Μπάσκετ
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Ο νέος παίκτης του Δικεφάλου έκανε "σεφτέ" στους πόντους με τα ασπρόμαυρα

 

Με τρίποντο οι πρώτοι πόντοι του Χουγκάζ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (vid)