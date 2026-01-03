Πανόραμα GBL: Μόνη 4η η ΑΕΚ με το διπλό στην Πάτρα, η Μύκονος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μύκονος που ανάγκασε τον ΠΑΟΚ σε ήττα, ενώ η ΑΕΚ με το διπλό που πήρε στην Πάτρα έμεινε μόνη της στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Δεύτερη σερί νίκη στο "σπίτι" του πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας εύκολα του Περιστερίου και εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη οκτάδα στο φινάλε του Α' γύρου.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 3/1
Μύκονος - ΠΑOΚ 101-94
Ηρακλής - Περιστέρι 73-59
Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94
Κυριακή 4/1
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Η βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 22β | 11-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 21β | 10-1
- ΠΑΟΚ 21β. | 9-3
- ΑΕΚ 20β | 8-4
- Προμηθέας 18β. | 6-6
- Ηρακλής 18β. | 6-6
- Μύκονος 18β. | 6-6
- Περιστέρι Betsson 17β | 5-7
- Άρης 16β. | 5-6
- Καρδίτσα 15β | 4-7
- Μαρούσι 13β | 2-9
- Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9
- Πανιώνιος 13β | 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Σάββατο 10/1
15:30 Άρης - Ηρακλής
18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός
Κυριακή 11/1
13:00 ΑΕΚ - Μύκονος
13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός
16:00 Μαρούσι - Προμηθέας
16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι