Πανόραμα GBL: Μόνη 4η η ΑΕΚ με το διπλό στην Πάτρα, η Μύκονος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ

Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α' γύρου της Stoiximan GBL.

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μύκονος που ανάγκασε τον ΠΑΟΚ σε ήττα, ενώ η ΑΕΚ με το διπλό που πήρε στην Πάτρα έμεινε μόνη της στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Δεύτερη σερί νίκη στο "σπίτι" του πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας εύκολα του Περιστερίου και εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη οκτάδα στο φινάλε του Α' γύρου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3/1

Μύκονος - ΠΑOΚ 101-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 22β | 11-0 Παναθηναϊκός AKTOR 21β | 10-1 ΠΑΟΚ 21β. | 9-3 ΑΕΚ 20β | 8-4 Προμηθέας 18β. | 6-6 Ηρακλής 18β. | 6-6 Μύκονος 18β. | 6-6 Περιστέρι Betsson 17β | 5-7 Άρης 16β. | 5-6 Καρδίτσα 15β | 4-7 Μαρούσι 13β | 2-9 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Πανιώνιος 13β | 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης - Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός

Κυριακή 11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας

16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι