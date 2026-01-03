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Πανόραμα GBL: Μόνη 4η η ΑΕΚ με το διπλό στην Πάτρα, η Μύκονος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ

Μπάσκετ
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Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α' γύρου της Stoiximan GBL.

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε η Μύκονος που ανάγκασε τον ΠΑΟΚ σε ήττα, ενώ η ΑΕΚ με το διπλό που πήρε στην Πάτρα έμεινε μόνη της στην 4η θέση της βαθμολογίας. 

Δεύτερη σερί νίκη στο "σπίτι" του πέτυχε ο Ηρακλής επικρατώντας εύκολα του Περιστερίου και εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη οκτάδα στο φινάλε του Α' γύρου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3/1

Μύκονος - ΠΑOΚ 101-94
Ηρακλής - Περιστέρι 73-59
Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Η βαθμολογία (Ν-Η)

  1. Ολυμπιακός 22β | 11-0
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 21β | 10-1
  3. ΠΑΟΚ 21β. | 9-3
  4. ΑΕΚ 20β | 8-4
  5. Προμηθέας 18β. | 6-6
  6. Ηρακλής 18β. | 6-6
  7. Μύκονος 18β. | 6-6
  8. Περιστέρι Betsson 17β | 5-7
  9. Άρης 16β. | 5-6
  10. Καρδίτσα 15β | 4-7
  11. Μαρούσι 13β | 2-9
  12. Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9
  13. Πανιώνιος 13β | 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Σάββατο 10/1

15:30 Άρης - Ηρακλής
18:15 Πανιώνιος - Κολοσσός

Κυριακή 11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος
13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός
16:00 Μαρούσι - Προμηθέας
16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Πανόραμα GBL: Μόνη 4η η ΑΕΚ με το διπλό στην Πάτρα, η Μύκονος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ