«Κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δεν εγκαταλείπει ο Ολυμπιακός»

Το σίριαλ της μετακίνησης του Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει ενεργό, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον εκρηκτικό σέντερ.

Αυτό προκύπτει και από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο παίκτης φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όπως επισημαίνεται, ο Ολυμπιακός παραμένει στο προσκήνιο για τον Τζόουνς, χωρίς να έχει βγει από το «κάδρο» παρά τη φημολογούμενη συμφωνία με τη Μακάμπι.

Μάλιστα, η τελική απόφαση του ίδιου, αλλά και της Παρτιζάν στην οποία ανήκει ο παίκτης, αναμένεται αύριο, με τη σερβική ομάδα να αξιώνει 350 χιλιάδες ευρώ απoζημίωση, ενώ παράλληλα θα υπογράψει με άλλον σέντερ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζόουνς.

Υπενθυμίζεται πως οι μεταγραφές από ομάδες της Euroleague σε κλαμπ της ίδιας λίγκας ολοκληρώνονται στις 5 Ιανουαρίου και αυτή η προθεσμία θα καθορίσει και την μετακίνηση του Τζόουνς.