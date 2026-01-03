«Κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δεν εγκαταλείπει ο Ολυμπιακός»

Αυτό προκύπτει και από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο παίκτης φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όπως επισημαίνεται, ο Ολυμπιακός παραμένει στο προσκήνιο για τον Τζόουνς, χωρίς να έχει βγει από το «κάδρο» παρά τη φημολογούμενη συμφωνία με τη Μακάμπι.
Μάλιστα, η τελική απόφαση του ίδιου, αλλά και της Παρτιζάν στην οποία ανήκει ο παίκτης, αναμένεται αύριο, με τη σερβική ομάδα να αξιώνει 350 χιλιάδες ευρώ απoζημίωση, ενώ παράλληλα θα υπογράψει με άλλον σέντερ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Τζόουνς.
Υπενθυμίζεται πως οι μεταγραφές από ομάδες της Euroleague σε κλαμπ της ίδιας λίγκας ολοκληρώνονται στις 5 Ιανουαρίου και αυτή η προθεσμία θα καθορίσει και την μετακίνηση του Τζόουνς.
🚨Tyrique Jones is near a deal with Maccabi Tel Aviv, but Olympiacos are still in the picture!— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) January 3, 2026
It’s down to Olympiacos and Maccabi. Jones is close to Maccabi, with a final decision expected tomorrow. Partizan are set to sign a new center and let Jones go, with a $350K buyout! pic.twitter.com/9nh9E2aAwM