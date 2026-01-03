H «διαβολοβδομάδα» της Καρδίτσας με τρία παιχνίδια μέσα σε πέντε ημέρες

Η Καρδίτσα ετοιμάζεται για τον δικό της… μαραθώνιο, καθώς καλείται να δώσει διαδοχικά παιχνίδια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα τρία ματς μέσα σε πέντε ημέρες.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ξεκινάει αυτό το σερί αγώνων την Κυριακή στο ΟΑΚΑ (4/1, 16:00) αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό. Έπειτα, θα βρεθεί στη βόρεια Σερβία και στη Σουμπόντιτσα δύο μέρες αργότερα (6/1) για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο πρώτο βήμα (απαιτούνται δύο νίκες) της διαδικασίας των play in για την πρόκριση στους «16» του BCL.

Η συνέχεια έρχεται δύο 24ωρα μετά, με την Καρδίτσα να φιλοξενεί τους Σέρβους (8/1) και τους ανθρώπους της ομάδας να καλούνται να αντιμετωπίσουν πρώτη φορά μία τέτοια κατάσταση με συνεχείς μετακινήσεις και απαιτητικά παιχνίδια. Ουσιαστικά πρόκειται για μια «διαβολοβδομάδα», όπως αυτή στη Euroleague με δύο ευρωπαϊκά ματς σε δύο ημέρες.

Μάλιστα, το πρόγραμμα παραμένει σκληρό, καθώς την επόμενη Κυριακή (11/1) η θεσσαλική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στην έναρξη του β’ γύρου της Stoiximan GBL, ενώ σε περίπτωση που η σειρά των play in του BCL δεν ξεκαθαρίσει στα δύο πρώτα ματς, τότε θα υπάρξει και τρίτο, εκ νέου στη Σερβία, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.