Μπόλντγουιν: Κέρδισε το βραβείο του MVP με τέταρτη διαφορετική ομάδα (vid)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν αναδείχθηκε o πολυτιμότερος παίκτης της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε την Φενέρμπαχτσε να κερδίσει με 108-93 στη Βιτόρια, τελειώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους με 7/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 4/5 βολές. Γέμισε επίσης την στατιστική του με 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε το όγδοο βραβείο MVP για τoν Μπόλντγουιν με τέσσερις διαφορετικές ομάδες, την Μπάγερν Μονάχου, την Μπασκόνια, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, και τώρα τη Φενέρ.