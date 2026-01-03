Μπόλντγουιν: Κέρδισε το βραβείο του MVP με τέταρτη διαφορετική ομάδα (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε την Φενέρμπαχτσε να κερδίσει με 108-93 στη Βιτόρια, τελειώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους με 7/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 4/5 βολές. Γέμισε επίσης την στατιστική του με 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε το όγδοο βραβείο MVP για τoν Μπόλντγουιν με τέσσερις διαφορετικές ομάδες, την Μπάγερν Μονάχου, την Μπασκόνια, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, και τώρα τη Φενέρ.
Enjoy Wade Hoopin' last night now!— EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2026
'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/rerU4DJNbT