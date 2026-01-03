Μήνυμα DPG για... λάβαρα, σερί νικών και 1-0 στην Euroleague (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά με αφορμή το σερί του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό Aktor στην Euroleague.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» τόνισε ότι οι Πειραιώτες ετοιμάζουν νέα... λάβαρα για τις 10 σερί νίκες τους στα ντέρμπι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και συμπλήρωσε πως ακριβώς στην ίδια περίοδο η καταμέτρηση των τίτλων (της Euroleague) λέει μια άλλη, πιο ουσιαστική αλήθεια: 1-0 ο Παναθηναϊκός Aktor.

«Την ίδια στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνο που σας βολεύει... Ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0», ήταν το μήνυμα του Γιαννακόπουλου.

Μάλιστα, συνόδευσε το σχετικό story με το τραγούδι «Αγάλματα» του Νότη Σφακιανάκη.

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