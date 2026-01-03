Μονέκε: «Θα είμαι σίγουρα στο Final Four»

Ο Τσίμα Μονέκε στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Εφές τόνισε πως ο ίδιος και η ομάδα του θα βρεθούν στο Final Four της Αθήνας.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τέλος τα λόγια, τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για ατομική απόδοση, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Όταν λέω ότι αξίζουμε το Final Four, αυτό είναι το παιχνίδι που θέλω να δω. Είναι εύκολο να αμφιταλαντεύεσαι όταν η ομάδα δεν τα πάει καλά ή όταν μπαίνει σε μια φάση όπου μαθαίνει και γνωρίζει τον εαυτό της, όπως συνέβη τον Δεκέμβριο. Αλλά χρειάζεται πολύ θάρρος για να πεις ακόμα και εκείνη τη στιγμή ότι θα παίξεις στο Final Four. Αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία μας. Ό,τι και να συμβαίνει, ξέρουμε ότι θα βρούμε μια λύση. Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα».



Για το αν θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας: «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά σίγουρα θα είμαι στην Αθήνα».