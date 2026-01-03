Βαλαντσιούνας: «Το πλάνο μου είναι να μείνω εδώ για όλη τη σεζόν, να συνεχίσω στο Ντένβερ»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υπογράμμισε πως μένει αφοσιωμένος στον στόχο του ΝΒΑ και σχολίασε τη συνύπαρξη με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά όσα είπε στο "BasketNews":

Για τη φετινή σεζόν του: «Τραυματίστηκα. Τι πρέπει να πω; Πως είμαι χαρούμενος; Όχι. Είμαι τραυματίας».

Για το αν θα σκεφτόταν να πάει στη Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίζεται ο άλλοτε συμπαίκτης του, Ουίλι Ερνανγκόμεθ: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον φίλο μου τον Ουίλι. Δεν μπορώ να πάρω τη θέση του. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Είναι καλός άνθρωπος και δεν θέλω να τον πληγώσω».

Για το πώς οι Ντένβερ Νάγκετς τον έπεισαν να μείνει στο ΝΒΑ το καλοκαίρι παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και για τους επόμενους στόχους του: «Το πλάνο μου είναι να μείνω εδώ για όλη τη σεζόν, να συνεχίσω στο Ντένβερ. Ό,τι έγινε, έγινε. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Όμως, τώρα είμαι εδώ. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ το Ντένβερ και αυτό είναι όλο».

Για τον Νίκολα Γιόκιτς: «Είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Το IQ του είναι τρομερό. Είναι διασκεδαστικό να παίζεις μαζί του, είναι απίστευτο αυτό που κάνει».