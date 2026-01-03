Σκαριόλο: «Δεν είχαμε ενέργεια για 40 λεπτά, αλλά είμαι χαρούμενος με την ομάδα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Ντουμπάι BC στάθηκε στη σημασία της επικράτησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την αντίδραση της ομάδας και τη συνοχή όλων των παικτών. Επίσης, με την εξαιρετική σχέση με τους οπαδούς, οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο ενθουσιώδεις για μια ομάδα που έχει τους περιορισμούς της αλλά βελτιώνεται κάθε μέρα. Ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάκαμψη στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν είχαμε αρκετή ενέργεια για 40 λεπτά, όπως δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι επίσης θέμα εσωτερικής συζήτησης, αλλά είμαι περήφανος για το παιχνίδι και τη συμβολή πολλών παικτών, αρκετοί από αυτούς με διψήφιο αριθμό πόντων. Δεν ξεκουραζόμαστε σχεδόν καθόλου και πρέπει ήδη να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι».