Έγραψε ιστορία ο Γιάννης: Πρώτος στο ΝΒΑ με 30-10-5!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και κατάφερε να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Χόρνετς έφτασε τις 158 φορές με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ξεπέρασε στην σχετική λίστα τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον, όντας πλέον πρώτος.

Ο Γιάννης απέναντι στην ομάδα της Σάρλοτ έκανε και πάλι όργια, με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής, με 10/17 δίποντα και 8/8 βολές, έχοντας ξανά περιορισμό αγωνιστικών λεπτών.