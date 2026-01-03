Έγραψε ιστορία ο Γιάννης: Πρώτος στο ΝΒΑ με 30-10-5!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στην αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Χόρνετς έφτασε τις 158 φορές με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ξεπέρασε στην σχετική λίστα τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον, όντας πλέον πρώτος.
Ο Γιάννης απέναντι στην ομάδα της Σάρλοτ έκανε και πάλι όργια, με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής, με 10/17 δίποντα και 8/8 βολές, έχοντας ξανά περιορισμό αγωνιστικών λεπτών.
30 points.— NBA (@NBA) January 3, 2026
10 boards.
5 assists.
1 game-winner.@Giannis_An34 showed out in MIL's W!
He passes Kareem Abdul-Jabbar (157) for the second-most regular-season games with 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in NBA history! pic.twitter.com/tvc48gc8ke