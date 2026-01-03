Ιβάνοβιτς: «Στο μπάσκετ δεν έχει σημασία αν είσαι ψηλός ή κοντός, παχύς ή αδύνατος»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς αναφέρθηκε στις απουσίες της Βίρτους Μπολόνια στη θέση «5» και τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στον ιταλικό «εμφύλιο» με την Αρμάνι Μιλάνο.

«Αυτό το παιχνίδι έδειξε ότι όταν παίζεις ως ομάδα, παλεύεις και πιστεύεις μέχρι το τέλος, μπορείς να κερδίσεις κάθε φορά. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Έπαιξαν με την ίδια ένταση και στην Τεργέστη, παρότι εκεί δεν αποδώσαμε το ίδιο καλά», ανέφερε ο Μαυροβούνιος τεχνικός και συνέχισε, έπειτα από ερώτηση που δέχτηκε για τις απουσίες της Βίρτους, ειδικά στη θέση «5» και το κατά πόσο η προετοιμασία του αγώνα ήταν η πιο δύσκολη που έχει κάνει φέτος:

«Πιθανότατα ήταν. Μάλλον έτσι είναι, γιατί έχουμε πολλές απουσίες, αλλά στο τέλος το μπάσκετ είναι πέντε εναντίον πέντε. Δεν έχει σημασία αν είσαι ψηλός, κοντός, παχύς ή αδύνατος. Το μπάσκετ είναι πέντε εναντίον πέντε».