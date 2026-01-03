Μάνταλος: «Μόνο μία ομάδα με το DNA της ΝΕΜ μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη σεζόν»

Ο προπονητής της ΝΕ Μεγαρίδος, Γιώργος Μάνταλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Κόροιβο Αμαλιάδας (03/01): «Δεν είναι καλή συγκυρία ότι έχουν νέο προπονητή. Ο κόουτς Γιαπλές είναι ένας προπονητής που χαίρει της απόλυτης εκτιμήσεως μου, είναι τιμή μου που τον έχω φίλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το λέει και ο κόουτς Καλαμπάκος, ότι δε χρειάζεται να κάνουμε scouting, ότι ο κόουτς Μάνος θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό που δεν το ξέρουμε. Θα μου πείτε ότι σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς δεν έχουμε την ποσότητα των αθλητών για να έχουμε λύσεις. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Τώρα ο Κόροιβος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, δεν πάνε τα πράγματα όπως θέλουν και φαίνεται αυτό με τη συμπεριφορά τους. Αυτό τους κάνει να αντιμετωπίσουν το μεταξύ μας παιχνίδι σαν τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, στα όρια του εφιαλτικού».

Για την πορεία της ΝΕΜ έως τώρα στην Elite League (8-5 ρεκόρ): «Πριν από δέκα μέρες χάσαμε τους τραυματίες μας, έφυγαν παιδιά με μεταγραφή και οι νέες μας προσθήκες για απροσδιόριστο λόγο τραυματίστηκαν κι αυτές. Δε γίνονται πουθενά αυτά, είπαμε ότι χειρότερα δε γίνεται. Θα κατέβουμε με 5-6 γενναίους και ηγέτη τον Γκρέκα. Όλοι οι άλλοι είναι 19-20 χρονών και έξι παιδιά από τις ακαδημίες. Δε μπορώ να πω ότι θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Αναφέρομαι στις ατυχίες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο Πόζογλου τραυματίστηκε στο ματς με το Λαύριο. Ο Καμάρας, για παράδειγμα, μας βάζει κάποια διαδοχικά τρίποντα, αν έχανε ένα ίσως ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Με βάση αυτές τις ατυχίες θα μπορούσαμε να έχουμε μία τύχη παραπάνω. Δε σημαίνει τίποτα παραπάνω. Ο παράγοντας “τύχη” είναι σημαντικός στο μπάσκετ. Αυτό που μετράει είναι η διάθεση και η μαχητικότητα για το αποτέλεσμα, εκεί έχουμε “αγγίξει” τα όρια μας. Η θέση μας στη βαθμολογία είναι εκπληκτική. Επειδή δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από τα λόγια μου, καμία άλλη ομάδα με τόσες ατυχίες δε θα ήταν στην ίδια θέση με εμάς. Μόνο μία ομάδα με το DNA της ΝΕΜ μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη σεζόν».

Για τον όρο “Lunatics”: «Δεν είναι μία τρέλα να πηγαίνεις κόντρα στη μόδα της εποχής και κόντρα στο ρεύμα; Όλοι θέλουν να παίζουν με ξένους παίκτες, με αλλαγές, με 4-5 παιδιά “ψημένα”. Όλοι “χτίζουν” στις σχέσεις. Εμείς πήγαμε κόντρα στο ρεύμα, σαν αυτές τις πισίνες που προπονούνται οι αθλητές. Αυτή η τρέλα αποδίδει και την υποστηρίζει όλος ο οργανισμός, με πρώτα τα παιδιά. Γιατί όχι να μην ανταγωνιστεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο με μεγαλύτερες προκλήσεις; Αυτό θα απαντηθεί αν δεν έχουμε κι άλλες ατυχίες. Προσωπικά πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτό την επόμενη πρόταση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ».

Για την υπερηφάνεια της φιλοσοφίας της ΝΕΜ και τις ευκαιρίες στους νέους παίκτες: «Είναι μεγάλο παράσημο για εμάς αυτό. Είναι μεγάλο μου παράπονο μέχρι πέρυσι το γιατί δεν μας εμπιστευόντουσαν. Φέτος μας παίρνουν τηλέφωνο από μόνοι τους ατζέντηδες και παίκτες για να τους δώσουμε ευκαιρίες. Πλέον αρχίσει και γίνεται κολακευτικό. Θέλω να προσθέσω ότι η ομάδα έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία. Αν δείτε διαχρονικά τις σπατάλες μας, γίνονται στους προπονητές. Το επιτελείο μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία επαγγελματική ομάδα. Ο συνδυασμός αυτών βοηθάει πάρα πολύ το νέο παιδί για να μπει. Του κάνουμε μία λεπτομερή ανάλυση για τα πάντα και γενικότερα έχει “χτιστεί” μία σχέση εμπιστοσύνης. Τίποτα δε θα τους στερήσει τη χαρά του παιχνιδιού εφόσον είναι καλοί».

Για τους τραυματίες: «Ο Πόζογλου είναι μέσα από τις περιπτώσεις που σας είπα. Επειδή είναι δυνατός οργανισμός, οι γιατροί μας είπαν ότι ίσως τον έχουμε διαθέσιμο για κάποια λεπτά στο ματς με τον Κόροιβο. Τον βάλαμε πριν από τρεις μέρες στο ζέσταμα υπό παρακολούθηση, ξαφνικά για λόγο που δε μπορούμε να καταλάβουμε έπαθε θλάση στη γάμπα του άλλου ποδιού. Είναι συνεχόμενα σενάρια επιστημονικής φαντασίας όλα αυτά. Υπάρχει η επιβάρυνση του άλλου ποδιού, αλλά τώρα μιλάμε για ζέσταμα. Ο Νικ, αν τα πράγματα πάνε καλά, ίσως επιστρέψει σε λίγο καιρό. Οι γιατροί λένε ότι πάμε μέρα με τη μέρα. Οι τραυματισμοί δημιουργούν ντόμινο άλλων τραυματισμών παικτών. Ο Πόζογλου ήταν σε “beast mode”, τώρα δεν ξέρω πώς θα γυρίσει».

Για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση: «Εδώ μπαίνουν οι αυτοματισμοί της ομάδας, γι’ αυτό καμαρώνουμε. Το κλαμπ έχει ποιότητα, όχι επιφανειακή, ούτε χρηματική. Εμείς έχουμε καταφέρει εδώ και τρία χρόνια όλα τα τμήματα να παίζουν το ίδιο σύστημα σε άμυνα κι επίθεση. Μου αρέσει, αυτάρεσκα, να λέω πως αν βάλεις κουκούλες και φανέλες ίδιες στους παίκτες θα καταλάβεις ότι είναι η ΝΕΜ. Μας καταλαβαίνουν από τον τρόπο που προχωράμε. Μας δίνει το πλεονέκτημα ότι φέρνουμε παιδιά από τα χαμηλότερα τμήματα που δεν είναι ίδια κορμιά, αλλά ξέρουν τι κάνουν. Η προπόνηση διατηρεί ένα επίπεδο με παιδιά μικρότερων δυνατοτήτων. Έχουμε αναπτύξει όλες τις τεχνικές που μπορεί να αναπτύξει το τεχνικό επιτελείο».