Οι Σανς διέλυσαν τους Κινγκς

Οι Φοίνιξ Σανς έστησαν πάρτι απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 129-102.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν από το ξεκίνημα του αγώνα με ορμή, έχοντας σταθερά τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να χάσουν το προβάδισμά τους σε κανένα σημείο του αγώνα.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μάλιστα οι Κινγκς κατέρρευσαν πλήρως και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να φτάσουν με μεγάλη ευκολία στη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 20-14.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κίγκαν Μάρεϊ να ξεχωρίζει για τους Κινγκς με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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