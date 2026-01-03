Ο συγκλονιστικός Γιάνναρος χάρισε τη νίκη στους Μπακς

Με καρφωματάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν το... θρίλερ απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας με 122-121!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής, με 10/17 δίποντα και 8/8 βολές, έχοντας ξανά περιορισμό αγωνιστικών λεπτών.

Το ματς

Οι Μπακς δεν μπήκαν καθόλου καλά στην αναμέτρηση, με τους Χόρνετς να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 24-38, με τα «Ελάφια» να βγάζουν μια μίνι αντίδραση στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας την διαφορά στους εννιά (51-60).

Η αντεπίθεση των Μπακς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 36-31, ροκάνισαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους (87-91), μετατρέποντας την τέταρτη περίοδο σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Το τελευταίο λεπτό του αγώνα ήταν συγκλονιστικό, αφού ο Κάιλ Κούζμα με τρίποντη «βόμβα» στα 11'' έδωσε το προβάδισμα στους Μπακς με 120-118, όμως ο φόργουορντ των «Ελαφιών» έδωσε την ευκαιρία στον Μπρίτζες για γκολ-φάουλ, με τους Χόρνετς να παίρνουν ξανά το προβάδισμα (120-121).

Στην επαναφορά της μπάλας ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε την alley-oop πάσα στον Γιάννη, με τον «Greek Freak» να καρφώνει για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους Μπακς, με τους Χόρνετς να έχουν 4.7'' για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους.

Ο Μπράντον Μίλερ ανέλαβε την ευθύνη, όμως το λέι απ που επιχείρησε βρήκε σίδερο και έτσι, οι Μπακς πήραν μια αγχωτική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-20, με τους Χόρνετς να πέφτουν στο 11-23.

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