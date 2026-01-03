Με κόπο και ιδρώτα οι Καβαλίερς λύγισαν τους Νάγκετς - Οι Χοκς σόκαραν τους Νικς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς των πολλών απουσιών, επικρατώντας με 113-108. Οι Ατλάντα Χοκς πήραν μεγάλο διπλό στη Νέα Υόρκη επί των Νικς με 99-111.

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς υποδέχθηκαν τους Νάγκετς που είχαν να διαχειριστούν την απουσία του Νίκολα Γιόκιτς και ακόμη τριών παικτών του βασικού ροτέισον, με τους «Σβώλους» να παλεύουν μέχρι το φινάλε.

Στο φινάλε της αναμέτρησης όμως η έλλειψη βάθους στον πάγκο και η κούραση κατέβαλε τους Νάγκετς, με τους Καβαλίερς να φτάνουν σε μια ιδιαίτερα αγχωτική νίκη με πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ (33π., 6ρ., 5ασ.)

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς υποδέχθηκαν τους Χοκς, με τους φιλοξενούμενους παίζοντας κυριαρχικό μπάσκετ να παίρνουν μια μεγάλη νίκη, κάνοντας ένα statement της αγωνιστικής ανόδου τους το τελευταίο διάστημα.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον κατέγραψε ακόμη ένα τριπλ νταμπλ έχοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε τα stats της αναμέτρησης