Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την ήττα των «πράσινων» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εξέφρασε την στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν.

Με ανάρτησή του στο Instagram, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο μήνυμά του τονίζει ότι όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές και όλο το σταφ της ομάδας να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους... Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι... Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλιστα με νεότερη ανάρτησή του, απάντησε και στα όσα δήλωσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος κατά την αποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες... Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», ανέφερε στο μήνυμά του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.