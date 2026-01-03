Οι Σπερς άλωσαν την έδρα των Πέισερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς με 113-123.

Οι φιλοξενούμενοι δεν μπήκαν καλά στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αφού οι Πέισερς προηγήθηκαν με 31-30, όμως στην δεύτερη περίοδο οι Σπερς ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 27-41 και έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 13 πόντων (58-71).

Στο δεύτερο μέρος οι Σπερς απορρόφησαν την πίεση που δέχθηκαν από τους Πέισερς, διατηρώντας μέχρι το φινάλε την διψήφια διαφορά που πήραν από το ημίχρονο, φτάνοντας σε ακόμη μια νίκη τη φετινή σεζόν.

Πλέον οι Σπερς έχουν ρεκόρ 25-9 και παραμένουν στην 2η θέση της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Πέισερς έπεσαν στο 6-29 και έχουν το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA.

O Στεφόν Καστλ με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τεξανούς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για ακόμη ένα ματς για τους Πέισερς έχοντας 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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