Πήραν... φόρα οι Ουίζαρντς με δεύτερη σερί νίκη

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα, πανηγυρίζοντας ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς με 119-99.

Οι Ουίζαρντς στα τελευταία πέντε παιχνίδια που έχουν δώσει μετρούν τέσσερις νίκες και μια ήττα, κάνοντας το back to back στα θετικά αποτελέσματα αφού ένα 24ωρο μετά τη νίκη κόντρας στους Μπακς, λύγισαν και τους Νετς.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα και αφού «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, επέτρεψαν στους Νετς να μειώσουν το σκορ, χωρίς όμως να απειληθούν ιδιαίτερα από τους Νεοϋορκέζους.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Ουίζαρντς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-24 και πλησίασαν αρκετά τους αποψινούς τους αντιπάλους που πλέον έχουν ρεκόρ 10-22.

Ο Άλεξ Σαρ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντερόν Σαρπ να ξεχωρίζει για τους Νετς έχοντας 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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