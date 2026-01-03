Ρογκαβόπουλος: «Μας στοίχισε το ενεργειακό κομμάτι»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, στάθηκε στην κούραση που κατέβαλε τους παίκτες του Τριφυλλιού στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να ξεκινάμε τόσο άσχημα, έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια, το ενεργειακό κομμάτι μας στοίχισε, δώσαμε τεράστια υπερπροσπάθεια, η κούραση ήταν αυτή που μας νίκησε στο τέλος.

Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε έναν πολύ απαιτητικό μήνα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανασυγκροτηθούμε και να παίξουμε με ψυχολογία για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, το αποδεικνύει αυτό στα παιχνίδια. Έδωσε το 100% ο Οσμάν, όλοι θα πάρουμε τα ανοιχτά σουτ και αν αστοχούμε είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό.

Τους βγήκε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, βρήκαν πολύ γρήγορα ρυθμό, κάναμε υπερπροσπάθεια για να το καλύψουμε, αλλά κάπου κουραστήκαμε, κάπου χάσαμε κάποιες 50-50 κατοχές και δεν τα καταφέραμε».