Αγγελόπουλος: «Σημαντικό να κερδίζεις αυτόν τον Παναθηναϊκό με όλα τα προβλήματα λυμένα»

Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος υποδέχθηκε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ και μίλησε για τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε ότι είναι μια σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό, απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που όπως σημείωσε έχει «όλα του τα προβλήματα λυμένα».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καλή χρονιά σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό που είναι μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η χρονιά είναι ακόμα στη μέση, οπότε συνεχίζουμε στους στόχους που έχουμε βάλει για να τους κατακτήσουμε».

Για τη σημασία της 10ης συνεχόμενης νίκης: «Φυσικά και λέει πολλά. Να κερδίζεις 10 φορές τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό, με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα. Τον να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο, συνεχόμενα για τόσο πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0, η όσο είναι, αλλά να κατακτήσει την κορυφή».

Για το θέμα του ΣΕΦ: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή τώρα, αλλά για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις».

Για το θέμα του ψηλού: «Δεν έχω να σας πω κάτι. Όμως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι κάνουμε όσα μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλα».

Για την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος: «Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο, τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι. Να το καταλάβουν αυτό, επειδή έχουν απορίες. Μιας και έχουμε πρωτοχρονιά τώρα, καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε τη σχέση που υπάρχει, νομίζω δε χρειάζονται πολλές δηλώσεις».

Για το τι εύχεται για το 2026: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει».