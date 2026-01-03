Μια σπουδαία ΟΜΑΔΑ δεν μπορούσε να χάσει από έναν (υπέρ)ΠΑΙΚΤΗ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον ΥΠΕΡ-ΔΙΚΑΙΟ θρίαμβο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ που σφράγισε το 10-0 σερί των ερυθρόλευκων επί των τραγικών πράσινων στην Ευρωλίγκα

Δεν (μπορεί να) υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ σοβαρός άνθρωπος ο οποίος να αμφισβητήσει το δίκαιο του θριάμβου του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Ούτε οι αιχμές του Εργκίν Αταμάν εις βάρος των διαιτητών μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα. Στο παρκέ νίκησε η ομάδα που ήταν καλύτερη, πολύ περισσότερο διαβασμένη, αποφασισμένη, έχοντας παίκτες οι οποίοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια και προπονητή που είχε διαβάσει άριστα πως θα "έσβηνε" τα ατού του αντιπάλου.

Είναι, θαρρώ, εύκολη η ανάγνωση αυτού του ντέρμπι το οποίο σφράγισε το εντυπωσιακό σερί 10-0 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα: από τη μία έπαιξε μία σπουδαία ΟΜΑΔΑ και από την άλλη ένας ΥΠΕΡΠΑΙΚΤΗΣ. Όσο κι αν πάλεψε ο Κέντρικ Ναν (32 π.). δεν ήταν δυνατόν να κερδίσει εκείνους που είχε απέναντί του. Οχι (μόνο) επειδή ήταν περισσότεροι, αλλά γιατί ήταν ΣΥΝΟΛΟ το οποίο ήξερε πως να χτυπήσει την άμυνα του Επτάστερου και πως να βγάλει από την πρίζα άπαντες εκτός του Αμερικανού. Γνωρίζοντας ότι ένας είναι σχεδόν αδύνατο να νικήσει τους πολλούς.

Ο Ολυμπιακός είχε σημαιοφόρους τον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ, τον Μιλουτίνοφ, αλλά και στις κρίσιμες στιγμές τον Μόρις, τον Παπανικολάου. Πάνω απ΄όλους όμως είχε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εξαιρετικό διάβασμα του ντέρμπι από τον ερυθρόλευκο κόουτς. Ο Ολυμπιακός μπήκε με σπασμένα φρένα, με +17 στη διαφορά (!) στην αρχή και ακόμη κι αν ο Παναθηναϊκός το γύρισε, οι ερυθρόλευκοι είχαν στείλει μήνυμα στο ΟΑΚΑ ότι "δεν μασάνε".

Ο Παναθηναϊκός του Αταμάν δεν είχε καμία σταθερά ούτε στην περιφέρεια ούτε κάτω από το καλάθι. Μόνο ο Ναν με προσωπικές προσπάθειες και ο Ρογκαβόπουλος στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο πνεύμα ενός τόσο σπουδαίου αγώνα. Απογοητευτική η ομάδα του Αταμάν. Ο Τούρκος στις δηλώσεις του "έκραξε" τα 4άρια της ομάδας του (Μήτογλου, Χουάντσο) αλλά και ο Οσμάν (παρά τους 13 π., κακός είτε στο 3 είτε στο 4) και ο Σορτς και οι ψηλοί και οι γκαρντ, όλοι όσοι έπαιξαν ήταν "άφαντοι".

Οσες φορές ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο σκορ, όλο κάποιος βρισκόταν να πετάξει στα σκουπίδια την προσπάθεια. Γιατί ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός είχε πάντα στην άμυνα τις απαντήσεις. Με εντυπωσιακή ομαδική αντίδραση και προσωπικότητες οι οποίες είχαν πατήσει παρκέ με γυαλισμένο μάτι.

Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο φινάλε. Ούτε που θα τερματίσουν οι αιώνιοι. Ομως βγάλαμε ένα πρώτο συμπέρασμα: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεφύγει από το κρύο - ζεστό. Ενα μόνιμο ντους στους οπαδούς του, το οποίο φανερώνει ότι αδυνατεί να βρει σταθερό χαρακτήρα. Η απουσία του Ματίας Λεσόρ τον βασανίζει αδιάκοπα...

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός που είχε βασανιστικά κακό διάστημα, επέστρεψε εντυπωσιακά με δύο μεγάλα διπλά σε Μπολόνια και ΟΑΚΑ. Νίκες που τον έβαλαν για τα καλά στη διεκδίκηση θέσης στην 4αδα.

Η υπόθεση έχει ακόμη πολύ ψωμί. Και αντιλαμβάνομαι ότι θα δούμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα. Ομως ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να οικοδομήσει πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Ολυμπιακός φώναξε πως ουδείς μπορεί να τον διαγράψει από τα "μεγάλα" της σεζόν. Συν το γεγονός ότι το 10-0 και οι διαρκείς νίκες του επί του Εργκίν Αταμάν στην Ευρωλίγκα φτιάχνουν "βουνό" στην ψυχολογία...