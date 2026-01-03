Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων»

Ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 11-7 και βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-7 και βρίσκεται στην 5η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστική

Τρίτη 30/12

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν - Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90

Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η κατάταξη της Euroleague

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 * Φενέρμπαχτσε 12-6 Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 * Ολυμπιακός 11-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Ντουμπάι 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια