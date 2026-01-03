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Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων»

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 11-7 και βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-7 και βρίσκεται στην 5η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστική

Τρίτη 30/12

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν - Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90
Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87
Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 93-108
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87
Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο 97-85
Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι 107-93
Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Βαλένθια 13-6
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
  3. * Φενέρμπαχτσε 12-6
  4. Μονακό 12-7
  5. Παναθηναϊκός 12-7
  6. Μπαρτσελόνα 12-7
  7. * Ολυμπιακός 11-7
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. Ερυθρός Αστέρας 11-8
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
  11. Βίρτους Μπολόνια 9-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 9-10
  13. Ντουμπάι 9-10
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Βιλερμπάν 6-13
  19. Παρτίζαν 6-13
  20. Μπάγερν Μονάχου 6-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων»