Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων»

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 11-7 και βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-7 και βρίσκεται στην 5η θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστική
Τρίτη 30/12
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν - Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90
Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73
Παρασκευή 2/1
Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 65-87
Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε 93-108
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87
Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο 97-85
Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι 107-93
Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71
Η κατάταξη της Euroleague
- Βαλένθια 13-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
- * Φενέρμπαχτσε 12-6
- Μονακό 12-7
- Παναθηναϊκός 12-7
- Μπαρτσελόνα 12-7
- * Ολυμπιακός 11-7
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
- Βίρτους Μπολόνια 9-10
- Αρμάνι Μιλάνο 9-10
- Ντουμπάι 9-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Βιλερμπάν 6-13
- Παρτίζαν 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (20ή)
Τρίτη 6/1
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Τετάρτη 7/1
19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια