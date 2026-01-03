Η Μπάγερν Μονάχου με επιβλητική εμφάνιση έκαμψε με άνεση την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 95-71

Οι Βαυαροί μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις, αφού προηγήθηκαν με 31-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 19-18 στο δεύτερό δεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με εννιά πόντους (50-41).

Η Μπάγερν βγήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και στο δεύτερο μέρος, καθώς με επί μέρους 26-13, εκτόξευσε την διαφορά στο +22 (76-54), με τους Βαυαρούς επί της ουσίας να «καθαρίζουν» την υπόθεση νίκη.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μπάγερν έριξε αισθητά τον ρυθμό της, όμως μόλις η Μακάμπι έριξε την διαφορά στους 15 πόντους, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και έκλεισαν με άνεση το ματς.

O Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για την Μπάγερν, με τον Οσέι Μπρίσετ να ξεχωρίζει για την Μακάμπι, έχοντας 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

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