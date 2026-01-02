Μιλουτίνοφ: «Εξαιρετική ομάδα ο Παναθηναϊκός, όλοι κάναμε κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έγραψε ακόμα μία πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας 10 πόντους και 9 ριμπάουντ στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρόλευκων» ήταν κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια, αν και δεν πήρε όπως τόνισε πολλές μπάλες, βοήθησε με ότι τρόπο μπορούσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο flash interview:

«Νιώθω εξαιρετικά γιατί κερδίσαμε. Σημαίνει πολλά για μας. Προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα. Δεν κράτησα πολύ την μπάλα, αλλά έπρεπε να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για μας.

Πρέπει πάντα να κάνεις το κάτι παραπάνω σε αυτά τα ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες, καλό σταφ και χρειάζεται πάντα όλοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να νικήσουμε…».