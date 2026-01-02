H κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ο Βεζένκοφ φανέρωσε την διαφορά στο «4» - Σπουδαίος Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο διπλό στο ΟΑΚΑ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να φανερώνει την διαφορά στην θέση «4» των δυο ομάδων. Σπουδαίος ο Ντόρσε, βρήκαν μεγάλα σουτ οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών:

Τόμας Ουόκαπ: Όπως συνηθίζει ο Τεξανός οργάνωσε πολύ καλά την ομάδα του, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό διακρίθηκε για την πιεστική του άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν. Σε 25' συμμετοχής ο Ουόκαπ μέτρησε 3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, γεμίζοντας την στατιστική του σε μια μέστη εμφάνιση. Βαθμός: 6

Φρανκ Νιλικίνα: Ο Γάλλος όπως συνηθίζεται μπήκε με την second unit και έδωσε λύσεις. Έβαλε πίεση πάνω στον σταρ του Παναθηναϊκού, σκόραρε ένα τρίποντο αγωνιζόμενος για 8'. Δεν πάτησε παρκέ καθόλου στο δεύτερο μέρος. Βαθμός: 5

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Ο πάουερ-φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ξεκίνησε ζεστός το παιχνίδι από μακριά, ενώ με την κίνηση του χωρίς την μπάλα δημιούργησε προβλήματα στην «πράσινη» άμυνα. Σημείωσε καθοριστικά καλάθια, πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4/8τρ. σε 33' συμμετοχής Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Ξεκίνησε στο βασικό σχήμα ο αρχηγός των Πειραιωτών και όπως πάντα ήταν παντού στο παρκέ. Έδωσε σημαντικές λύσεις επιθετικά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο αστόχησε σε κάποια ελεύθερα σουτ, ωστόσο η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου ήταν θετική. Ο πολύπειρος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στο 4ο δεκάλεπτο, πάτησε παρκέ για 18΄μετρώντας 8π. 2ρ. και 2ασ. Βαθμός: 7

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις ο Ελληνο-Αμερικανός την τρέχουσα σεζόν. Ο Ντόρσεϊ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για τον Παναθηναϊκό, ενώ βοήθησε σημαντικά και στον αμυντικό τομέα. Μαζί με τον Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι δυο MVP του σπουδαίου διπλού, με τον Ντόρσεϊ να μετρά 21 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ σημείωσε και το καθοριστικό καλάθι στο φινάλε Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Αγωνίστηκε μόλις για 6' και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Σέρβος ψηλός. Ο Μιλουτίνοφ σκέπασε τα καλάθια, φανέρωσε το πρόβλημα που υπάρχει στους σέντερ του Παναθηναϊκού, με τον πολύπειρο σέντερ να χάνει το double-double για ένα ριμπάουντ. Αγωνίστηκε για 25' σημείωσε 10 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ Βαθμός: 8

Κώστας Αντετοκούνμπο: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Ντόντα Χολ: Ο Αμερικανός ψηλος μπήκε με το δεύτερο σχήμα και έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα. Μπορεί αμυντικά να ήταν ευάλωτος, ωστόσο είχε σχετικά καλή παρουσία βοηθώντας και στον τομέα τον ριμπάουντ. Αγωνίστηκε για 14' και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Εβάν Φουρνιέ: Πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό ο Γάλλος γκαρντ. Ήταν πολύ άστοχος στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό, ενώ ήταν ζημιογόνος και στην άμυνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον διατήρησε στο παρκέ στο φινάλε, ο Γάλλος διάβασε σωστά στο παιχνίδι, ωστόσο η παρουσία δεν χαρακτηρίζεται από θετικό βαθμό. Σε 21' μέτρησε μόλις 2 πόντους, με 3 ασίστ, χωρίς να καταφέρει να ευστοχήσει σε σουτ (0/5 σουτ) Βαθμός: 4

Μόντε Μόρις: Πολύ καλή παρουσία από τον Αμερικανό γκαρντ στο πρώτο του ντέρμπι. Ο Μόντε Μόρις έκανε μεστή εμφάνιση, βοήθησε πολύ αμυντικά, ενώ μοίρασε σωστά την μπάλα στην επίθεση, βρίσκοντας τις σωστές πάσες. Έβαλε τα χέρια του στην άμυνα και σε 17' μέτρησε 8 πόντους, με 3 ασίστ και 6/9β. Βαθμός: 6