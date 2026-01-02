Ξέσπασε για τους διαιτητές ο Αταμάν: «Θα είναι στον τελικό της EuroLeague με αυτή την εμφάνιση»

Τα... βέλη του στη διαιτησία πέταξε ο Εργκίν Αταμάν μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, αποδίδοντας όμως ευθύνες και στους παίκτες του, ενώ παράλληλα έδωσε τα εύσημα στον Σάσα Βεζένκοφ, συγκρίνοντάς τον με όσα έκαναν οι δικοί του αθλητές.

Μιλώντας στο Flash interview ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε:

«Αρχικά συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ, γιατί ήθελε να δείξει ότι είναι ένας μεγάλος πάουερ φόργουορντ. Εμείς δεν είχαμε κάποιον σε αυτή τη θέση. Οι δικοί μας πάουερ φόργουορντ (σ.σ. Μήτογλου, Χουάντσο) δεν έβαλαν ούτε έναν πόντο. Ο Σάσα πήρε ευθύνες και έβαλε 24 πόντους.

Συγχαρητήρια και στους διαιτητές, που θέλουν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι. Με αυτή τη διαιτησία απόψε μπορεί να έχουν μια θέση στον τελικό. Οι βολές ήταν 18-28 σήμερα. Ξέρω ότι θα με τιμωρήσει η Ευρωλίγκα για όσα λέω, αλλά τους δίνω ξανά συγχαρητήρια.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αλλά αν χάνεις πολλά σουτ και παίζεις μόνο με έναν παίκτη, τον Ναν, δεν μπορείς να κερδίσεις. Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ ξανά».