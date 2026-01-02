Μπαρτζώκας: «Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας - Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ σημείωσε πως είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα για τους φίλους της ομάδας, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».