Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Έπαιζε μόνος του ο Ναν, το απόλυτο μηδέν στο «4»

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την τραγική του πρώτη περίοδο, την κακή του άμυνα στα κρίσιμα σημεία και τα πολλά χαμένα ριμπάουντ και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ξεχώρισε ο Ναν. Θετικός ο Ρογκαβόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Το απόλυτο μηδέν στο «4».

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Σε κακό βράδυ δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και να δώσει λύσεις ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση, έχοντας 2 πόντους (1/2 διπ.), 2 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 3

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Όσο αγωνίστηκε είχε αποστολή στην άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να φανεί επιδραστικός. Έμεινε άποντος (0/1 τριπ.) και είχε 1 λάθος. Βαθμός: 4

Τσέντι Όσμαν: Μπήκε στο ματς με ενέργεια, αλλά εξαιρετικά άστοχος. Βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και έδωσε κάποιες λύσεις, αλλά δεν ήταν αρκετές για να δώσουν τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Μέτρησε 13 πόντους (4/6 διπ., 6/6 βολές), αλλά ήταν εξαιρετικά άστοχος στην περιφέρεια με 0/6 τρίποντα. Μέτρησε 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 6

Ρισόν Χολμς: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κώστας Σλούκας: Εκτελεστικά δεν του πήγε καθόλου το ματς και φάνηκε επηρεασμένος από την απουσία του. Ήταν άστοχος (1/6 διπ., 0/1 τριπ.) κι έμεινε χαμηλά και στη δημιουργία (2 ασ.). Μέτρησε ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο και ο παίκτης που άλλαξε τον ρυθμό στο +17 του Ολυμπιακού. Ενέργεια και λύσεις σε άμυνα κι επίθεση, αλλά δεν είχε συνέχεια στην επανάληψη. Είχε 10 πόντους (2/3 διπ., 2/5 τριπ.) και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 6

Τζέριαν Γκραντ: Πολλά προβλήματα στην άμυνα με την περιφέρεια του Ολυμπιακού και λίγα πράγματα στην επίθεση. Είχε 7 πόντους (0/1 διπ., 2/2 τριπ.), 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Μία ομάδα μόνος του. Έκανε ό,τι ήθελε στο glass floor, αλλά δεν είχε συμπαραστάτη. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κρατούσε μόνος του τον Παναθηναϊκό, σταματώντας στους 32 πόντους (8/8 διπ., 3/9 τριπ., 7/7 βολές), μετρώντας ακόμα 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Βαθμός: 10

Κένεθ Φαρίντ: Στην πρώτη θητεία του στο ματς ήταν κακός με πρόβλημα στην άμυνα. Όταν επέστρεψε προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε με τους 9 πόντους (4/5 διπ.) και τα 5 ριμπάουντ του. Βαθμός: 6

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Σε τραγικό βράδυ και πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό και στις δύο πλευρές του glass floor. Έμεινε άποντος (0/3 τριπ.) και μέτρησε 3 ριμπάουντ. Βαθμός: 3

Ντίνος Μήτογλου: Σε τραγική βραδιά δεν κατάφερε να προσφέρει το παραμικρό και στην άμυνα ήταν στόχος για τον Ολυμπιακό και πληγή για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε κι αυτός άποντος (0/2 διπ., 0/1 τριπ.) και είχε 1 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός: 3

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Ενώ μπήκε θετικά στο ματς κι έδωσε λύσεις, στη συνέχεια τον πήρε η κάτω βόλτα και δεν... Είχε 4 πόντους (2/4 διπ.), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 4