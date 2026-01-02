Ξεκίνημα με σούπερ καρφώματα από Φαρίντ και Παπανικολάου (vids)

Εντυπωσιακά ξεκίνησε το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κένεθ Φαρίντ άνοιξε... λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό με δυναμικό άλεϊ ουπ κάρφωμα μετά την ασίστ του Τι Τζέι Σορτς και ακολούθησε λίγα λεπτά μετά μία ακόμα θεαματική φάση.

Αυτή ανήκε στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος βρήκε χώρο και κάρφωσε εμφατικά μπροστά στον Τζέντι Όσμαν.

Δείτε τις δύο φάσεις:

