Ξεκίνημα με σούπερ καρφώματα από Φαρίντ και Παπανικολάου (vids)

Ο Κένεθ Φαρίντ άνοιξε... λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό με δυναμικό άλεϊ ουπ κάρφωμα μετά την ασίστ του Τι Τζέι Σορτς και ακολούθησε λίγα λεπτά μετά μία ακόμα θεαματική φάση.
Αυτή ανήκε στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος βρήκε χώρο και κάρφωσε εμφατικά μπροστά στον Τζέντι Όσμαν.
Δείτε τις δύο φάσεις:
The MANIMAL gets his first taste of the Derby of Eternal Enemies 🔥 #RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/EOjEjEVtIN— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
Cap can still move as he DETONATES at the rim 🚀#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/GtY8I2dk7Y— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026