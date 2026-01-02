Το "Telekom Center" τρόλαρε τον Βεζένκοφ όταν προπονήθηκε στις βολές (vid)

Το "Telekom Center Athens" τρόλαρε τον Σάσα Βεζένκοφ, όταν ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ προπονήθηκε από τη γραμμή των βολών.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος «ερυθρόλευκος» που βρήκε στο glass floor για ζέσταμα και ο κόσμος του «τριφυλλιού».

Ο Βούλγαρος έκανε το καθιερωμένο πρόγραμμά του και μετά τις διατάσεις του και τα τρίποντά του, πήγε στη γραμμή των βολών, για να κάνει μερικά σουτ μέσης απόστασης.

Πριν από κάθε βολή του Βεζένκοφ, λοιπόν, ο κόσμος στις εξέδρες έκανε «όλε», περιμένοντας... πώς και πώς το αποτέλεσμα της προσπάθειας του ηγέτη των Πειραιωτών.

Το εν λόγω σκηνικό κράτησε για 4-5 βολές του Βεζένκοφ, προτού βγει ο Ντίνος Μήτογλου για το δικό του ζέσταμα και αποθεωθεί από το κοινό.