Με Γκραντ η 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, με τις γνωστές απουσίες οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τζέριαν Γκραντ κανονικά στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό. Μέσα και οι Τζέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ. Εκτός, όπως ήταν γνωστό, για τους «ερυθρόλευκους» οι Τάισον Ουόρντ και Σακίελ ΜακΚίσικ.

Ο Γκραντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη γάμπα και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Στην 12άδα του «τριφυλλιού» είναι και οι Όσμαν και Φαρίντ, που δεν ήταν στο παιχνίδι με το Μαρούσι για την Stoiximan Greek Basketball League, όπως και ο Σλούκας, που ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο.

Εκτός έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνις, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακού, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα είναι, όπως ήταν γνωστό και πριν το ματς, οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ. Ενώ εκτός είναι φυσικά και οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς. Κόπηκε από την 12άδα και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Επιστροφή στην αποστολή για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που πήρε τη θέση του Σέιμπεν Λι, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για την Εφές.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ