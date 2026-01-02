Έτοιμες και οι νέες σουίτες στο "Telekom Center Athens" (pics)

Το "Telekom Center Athena" απέκτησε -όπως αναμενόταν- τρεις νέες σουίτες.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες το SDNA παρουσίασε τις Skybox Suites by ONE living capsules, που έκαναν... ντεμπούτο στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πρόκειται για τις νέες σουίτες του "Telekom Center Athens", 40 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία, που έχουν χτιστεί πάνω σε έναν εντυπωσιακό μεταλλικό πρόβολο, έναν ιδιαίτερο «πανοραμικό εξώστη», που βρίσκεται για 1.40μ. στον «αέρα» και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία θέασης στον φίλαθλο.

Όπως είχατε ενημερωθεί από το σχετικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια των γιορτών η "White Veil" και ο designer του project, Κώστας Γκάγκος, θα είχαν έτοιμες άλλες τρεις σουίτες. Όπερ και εγένετο, λοιπόν, με τις νέες Skybox Suites να κάνουν... πρεμιέρα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Έτσι, πλέον στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουν τοποθετηθεί συνολικά 30 σουίτες.

Θυμηθείτε την αναλυτική παρουσίαση των Skybox Suites by ONE living capsules.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις νέες «κάψουλες» στο "Telekom Center Athens":