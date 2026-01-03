Ζάρας: «Οδηγός το ματς με την Καρδίτσα, σκληρή ομάδα η Μύκονος»

Στους νέους παίκτες του ΠΑΟΚ στάθηκε ο Θοδωρής Ζάρας με φόντο το αυριανό (3/1, 15:45) παιχνίδι κόντρα στην Μύκονο, για την οποία επίστησε την προσοχή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Θέλω να ευχηθώ αρχικά καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα πολύ καλό σερί. Η ομάδα μας έχει πλέον τέσσερις νέους παίκτες τους οποίους πρέπει να εντάξουμε γρήγορα στη φιλοσοφία μας. Προερχόμαστε από ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι (σ.σ. Καρδίτσα), όπου μπορεί να κερδίσαμε, αλλά δεν ήμασταν καλοί.

Η Μύκονος είναι μία σκληρή ομάδα ιδιαίτερα στην έδρα της, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και το προηγούμενο παιχνίδι πρέπει να γίνει οδηγός, ώστε να είμαστε σε εγρήγορση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα».