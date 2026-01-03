Δοκιμασία στο Αιγάλεω για τον Πρωτέα Βούλας - Eντός με την Δάφνη η Δόξα Λευκάδας

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα της Elite League για την 14η αγωνιστικής το απόγευμα του Σαββάτου (3/1). Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στην έδρα του Αιγάλεω και θέλει το διπλό για να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, συνεχίζοντας στο κυνήγι του Βίκου Ιωαννίνων.
Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Δάφνη, με την ομάδα του νησιού να θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από το Ψυχικό την περασμένη αγωνιστική. Να σημειώσουμε ότι η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το Unicef Trophy κόντρα στην Χαλκίδα την περασμένη Κυριακή.
Aναλυτικά το πρόγραμμα
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες
17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ
17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου
18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)