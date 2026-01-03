Δοκιμασία στο Αιγάλεω για τον Πρωτέα Βούλας - Eντός με την Δάφνη η Δόξα Λευκάδας

Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στο Αιγάλεω, ενώ η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Δάφνη. Αναλυτικά τα παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα της Elite League για την 14η αγωνιστικής το απόγευμα του Σαββάτου (3/1). Ο Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται στην έδρα του Αιγάλεω και θέλει το διπλό για να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, συνεχίζοντας στο κυνήγι του Βίκου Ιωαννίνων.

Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Δάφνη, με την ομάδα του νησιού να θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από το Ψυχικό την περασμένη αγωνιστική. Να σημειώσουμε ότι η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το Unicef Trophy κόντρα στην Χαλκίδα την περασμένη Κυριακή.

Aναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες

17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ

17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)